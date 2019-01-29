Новый дрон готовится занять место среди российского вооружения

Первые фотографии нового беспилотника просочились в Сеть ещё в 2017 году. Пока ещё "Охотник-Б" находится в стадии разработки, но уже является многообещающим проектом.

Дрон представляет собой новейший малозаметный реактивный беспилотник, передаёт РИА Новости. Испытания пройдут уже в этом году. Аппарат построен по схеме "летающее крыло" и имеет редуцированный фюзеляж. Специалисты говорят, что "Охотник-Б" окажется самым тяжёлым и самым быстрым беспилотником среди всех, находящихся на российском вооружении. Дрон обещает скорость до тысячи километров в час. При этом вес "Охотника-Б" будет доходить до 20 тонн.