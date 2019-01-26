Гроссмейстер Карякин сыграл в шахматы с воспитанниками учебных заведений МО РФ

В Оренбурге проходит финал первого всеармейского чемпионата по шахматам среди воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны. Гроссмейстер Сергей Карякин провел мастер-классы по игре.

Гроссмейстер России, чемпион мира по быстрым шахматам и по блицу, заслуженный мастер спорта РФ Сергей Карякин провел мастер-классы и сеанс одновременной игры с финалистами первого всеармейского чемпионата по шахматам. Знаменитый шахматист признался, что выдающимся полководцем является только на шахматном поле: «В жизни каждый должен заниматься своим делом. Я с удовольствием руковожу армией черных или белых фигур на шахматном поле. В остальном же я полностью доверяю нашему министру обороны и мечтаю с ним познакомиться».

В мероприятии также принял участие статс-секретарь - заместитель министра обороны, генерал армии запаса Николай Панков. Он подарил шахматы воспитанникам Оренбургского президентского кадетского училища и пообещал сыграть с теми, кто сможет победить Сергея Карякина.

В первом всеармейском чемпионате по шахматам, который проходит на базе Оренбургского президентского кадетского училища, приняли участие более ста воспитанников всех довузовских учебных заведений Министерства обороны России. Кроме того, в рамках чемпионата проходят мастер-классы по самбо, плаванию, многоборью, стрельбе и хоккею. Их проводят олимпийцы, чемпионы и призеры Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). В текущем году суворовцы, нахимовцы и кадеты примут участие во многих состязаниях, в том числе международного уровня, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.