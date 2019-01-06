Америка заблокировала поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Соединенные штаты Америки отказались выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Иран. Об этом в воскресенье сообщает израильский портал iHLS.

Причиной стал тот факт, что более 10 процентов деталей лайнера производятся в США. Согласно международному законодательству, такие сделки требуют одобрения американского Казначейства.

«В связи с отсутствием лицензии Управления по контролю за иностранными активами при минфине США, о поставке самолетов пока не может быть и речи», - сказал представитель Ассоциации иранских авиалиний.