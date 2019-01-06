В Черное море направляется десантный корабль ВМС США

Большой десантный корабль ВМС США "Fort McHenry" направляется в Черное море через пролив Дарданеллы. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы 6-го флота ВМС США.

"Корабль USS Fort McHenry (LSD 43) ВМС США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы начал переход через Дарданеллы в северном направлении к Черному морю", - говорится в сообщении.

Отправка судна в Черное море якобы подтверждает решимость США обеспечивать безопасность и стабильность в Черном море и подчеркивает тесное взаимодействие с союзниками по НАТО и партнерами.

Отметим, на борту корабля размещены две пушки Mk38, а также две противовоздушные ракетные установки. Кроме того, в распоряжении команды имеются пулеметы и зенитный артиллерийский комплекс Phalanx.