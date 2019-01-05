К юбилею РВСН выпустят серии почтовых марок и юбилейных монет

17 декабря 2019 года ракетные войска стратегического назначения ВС РФ будут отмечать 60-летний юбилей. К этой знаменательной дате в России будет выпущена серия почтовых марок и юбилейных монет.

Мобильной и стационарной группировкам РВСН будут посвящены отдельные серии почтовых марок и юбилейных монет. Например, планируется выпустить малым тиражом юбилейные монеты с изображениями ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». В целом в юбилейной серии будет отражено развитие отечественного ракетостроения, начиная с Р-2 и до современных ракетных комплексов, стоящих сейчас на боевом дежурстве в РВСН. Организаторы юбилейного выпуска уверены, что юбилейные серии марок и монет привлекут большое внимание филателистов и нумизматов.

Кроме того, в разработке находится серия юбилейных открыток «Твои гарнизоны, Россия». По замыслу авторов, изображения на открытках будут отражать особенности службы офицеров-ракетчиков в отдаленных гарнизонах, сообщил сегодня департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.