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ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
2 января 2019, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная служба Безопасности России разработала проект постановления правительства, устанавливающий требования к защищенности религиозных объектов от возможной террористической угрозы.
Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Авторы предлагают присваивать религиозным объектам одну из трех категорий защищенности.
Данные категории будут устанавливаться региональными комиссиями в составе представителей силовых ведомств (МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ), а также местных властей.
Независимо от установленной категории все храмы оборудуют системой оповещения и управления эвакуацией, системой освещения, в том числе прилегающей территории, и другими.
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