В Соединенных штатах пресса отреагировала на испытания российского гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард". Как отмечает National Interest, военные эксперты не испытывают радости. Скорость ракеты "Авангард" замерили в ходе испытаний

Напомним, накануне Минобороны по поручению президента России провело испытания ракеты комплекса "Авангард". Пуск прошел успешно, ракета на гиперзвуковой скорости поразила условную цель.

Согласно сегодняшней статье американского издания, эксперты из Соединенных штатов Америки "мрачно оценивают" способность своей страны каким-либо образом перехватить подобную ракету.

"У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение этого оружия против нас", - цитирует издание главу американского стратегического командования Джона Хайтена.

Некоторые эксперты и военные призывают увеличить оборонный бюджет США. Издание Washington Examiner отметило, что военный потенциал РФ настолько велик, что его трудно еще как-либо усилить.

А в материале CNN фигурируют следующие строки: "заявление Путина указывает на то, что у Москвы все еще есть системы вооружений, которые дают Пентагону пищу для размышлений".