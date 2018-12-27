Испытания комплекса "Авангард" показали, какую скорость способен развивать его боевой блок. О результатах рассказал журналистам заместитель председателя правительства России Юрий Борисов. Минобороны РФ провело успешный запуск ракеты «Авангард»

"Последние испытания показали, что он достиг скоростей близких к 30 Махам. Около 27 Махов он набрал скорость", - сказал Борисов, отметив, что ни одна противоракета при этом не может его сбить.

Вице-премьер подчеркнул, что принципиальное отличие данного комплекса заключается в маневрировании: невозможно спрогнозировать место, где он будет находиться в следующий момент времени.

Напомним, накануне Минобороны по поручению Владимира Путина провело успешный испытательный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард".