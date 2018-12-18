В РФ создали Арктическую экспедиционную группировку

В России появилась Арктическая экспедиционная группировка. О ее создании объявил сегодня командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Голубев.

Российская Арктическая экспедиционная группировка создана на базе Кольской флотилии, силы которой базируются в городе Полярном. «Там базируется штаб и управление флотилии, а также бригада кораблей охраны водного района и старейшее объединение Северного флота – бригада подводных лодок», - пояснил вице-адмирал.

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения в период навигации совершил трансарктический переход из Баренцева моря в Тихий океан и обратно. Поход занял более двух месяцев, в течение которых североморцы получили большой практический опыт, рассказал сегодня Олег Голубев на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Его слова приводит РИА Новости.