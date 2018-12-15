Сергей Шойгу предложил главе Пентагона обсудить ДРСМД

Министр обороны РФ предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить разногласия двух стран по ДРСМД, однако из ведомства Соединенных штатов Америки не пришел даже формальный ответ.

Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Несколько дней назад главе Пентагона передали два обращения. Первое из них касалось ситуации в Сирии.

"Было особо подчеркнуто, что российская сторона готова к открытому и предметному диалогу с Пентагоном по всем актуальным проблемам совместной повестки", - отметил Конашенков, передает ТАСС.

Однако, Москва не получает реакции в течение вот уже трех дней, заявил официальный представитель ведомства. По его словам, отсутствие ответа свидетельствует о нежелании Вашингтона вести диалог.

Кремль и Белый дом регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Российские власти неоднократно заявляли, что строго соблюдают свои обязательства, и отмечали, что у них есть вопросы к США.