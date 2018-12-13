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Счетная палата США: в случае военной угрозы Пентагон недосчитается моряков
13 декабря 2018, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]
В случае реальной военной угрозы государственный резервный флот Соединенных штатов Америки будет испытывать дефицит личного состава. От этом говорится в официальном отчете счетной палаты США.
Согласно подсчетам, резервному флоту будет не хватать свыше 1.8 тысячи моряков. В июне 2017 года США располагали 11 768 гражданскими моряками, это на 1839 человек меньше, нежели требуемая цифра.
Как отмечает RT, проблема отчасти связана со снижением числа судов, выходящих под американским флагом. Кроме того, высокая стоимость эксплуатации кораблей снижает их рентабельность на международном рынке.
Среди предложенных мер - разработка программы резерва моряков и создание условий для повышения рентабельности судов. Между тем, подобные расчеты специалисты связали с подготовкой США военных операций.
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