Глава морской авиации рассказал о модернизации

В ходе модернизации морская авиация ВМФ РФ получит новые самолеты и вертолеты, сообщил сегодня начальник морской авиации Военно-морского флота генерал-майор Игорь Кожин.

До конца 2019 года на вооружение морской авиации поступят самолеты-амфибии Бе-200. Летный состав для этих спасательных и противопожарных летательных аппаратов уже прошел обучение, а сами машины будут продемонстрированы в следующем году на главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

До 2030 года морская авиация получит корабельные самолеты радиолокационного дозора и беспилотные летательные аппараты корабельного базирования. Также продолжится дальнейшая модернизация вертолетов Ка-27 и замена их на обновленные Ка-27М.

К завершению процесса модернизации, запланированному на 2050 год, российская морская авиация будет обладать новым поколением многофункциональных летательных аппаратов. Также будут приняты на вооружение новые системы высокоточного оружия воздушного базирования, сообщает «Красная Звезда».