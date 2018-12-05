ВМС США к поиску российских подлодок привлекут бактерии

Институт ВМС США совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны начал разработку биороботов, способных определять местоположение кораблей противника.

Такой проект биологически активной системы слежения и защиты позволит опознавать любые подводные объекты, а также устанавливать их принадлежность всего за несколько секунд.

Предполагается, что новый тип "бактерий" получит возможность реагировать на определенный металл, топливо или даже специфический уровень электромагнитного воздействия, пишет Defense One.