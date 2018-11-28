Система С-400 скоро заступит на боевое дежурство в Крыму

Новейшая зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» готовится к доставке в пункт постоянной дислокации в Крыму. До конца года она заступит на боевое дежурство и заменит собой существующие ЗРК.

Военнослужащие ВВС и ПВО Южного военного округа готовят ЗРС С-400 к маршу на станцию погрузки, откуда техника отправится к месту постоянной дислокации в Крыму.

«В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ. С-400 «Триумф» заменит предыдущий ЗРК С-300ПМ в рамках госпрограммы перевооружения войск. Это произойдет до конца текущего года», - сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Боевые расчеты С-400 ПВО ЮВО уже провели учебные стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, а также совершили многокилометровый марш-бросок по полигону, сообщает РИА Новости.