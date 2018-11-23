СК опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

Следственный комитет Российской Федерации накануне опубликовал кадры осмотра мест крушения самолета СУ-24М и спасательного вертолета в Сирийской Арабской Республике в 2015 году.

Напомним, бомбардировщик Су-24 три года назад был сбит турецкими ВВС в небе над Сирией. Видео с места трагедии размещено на официальном канале ведомства в YouTube.

На кадрах запечатлены обломки воздушных судов со следами от разорвавшихся снарядов, а также позиции боевиков, с которых был открыт огонь по российским военным.

В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжается расследование дела об убийстве пилота Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича.

На текущий момент следователями установлены девять боевиков, причастных к данным убийствам, а также к покушению на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина.