СК опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии
23 ноября 2018, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Следственный комитет Российской Федерации накануне опубликовал кадры осмотра мест крушения самолета СУ-24М и спасательного вертолета в Сирийской Арабской Республике в 2015 году.
Напомним, бомбардировщик Су-24 три года назад был сбит турецкими ВВС в небе над Сирией. Видео с места трагедии размещено на официальном канале ведомства в YouTube.
На кадрах запечатлены обломки воздушных судов со следами от разорвавшихся снарядов, а также позиции боевиков, с которых был открыт огонь по российским военным.
В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжается расследование дела об убийстве пилота Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича.
На текущий момент следователями установлены девять боевиков, причастных к данным убийствам, а также к покушению на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина.
❗️В рамках уголовного дела об убийстве в Сирии пилота СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича в провинции Латакия следователями СК России осмотрены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы— Следственный комитет (@sledcom_rf) 23 ноября 2018 г.
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