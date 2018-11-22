Умер глава ГРУ, Герой России Игорь Коробов

После тяжелой болезни ушел из жизни начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Игорь Коробов, сообщило сегодня Минобороны.

«21 ноября на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович», - сообщила сегодня пресс-служба Министерства обороны РФ.

Игорь Коробов служил в Вооруженных силах с 1973 года, а с 1985 года работал в организационных структурах ГРУ Генштаба ВС РФ. Начальником ГРУ он был назначен в 2016 году. Служба Игоря Коробова была отмечена государственными наградами, в том числе высшим знаком отличия – званием Героя России, сообщает ТАСС.