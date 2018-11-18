Издание The National Interest выявило «серьезные проблемы» американской армии

Американское издание признало наличие серьезных проблем в американской армии, из-за которых США рискуют потерпеть поражение в случае войны с РФ или Китаем. Они связаны с нехваткой сил и ресурсов. Украинский генерал предупредил о риске «большой войны» с Россией

Об этом говорится в докладе Комиссии по национальной стратегии обороны США, пишет The National Interest. Угрозами для Штатов названы Россия, Китай, Иран, КНДР и международный терроризм.

Для противодействия этим "пяти основным угрозам" США должны иметь большую численность войск. В настоящее время она находится на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны.

Для успешной национальной обороны Соединенным штатам нужно, как минимум, 355 военных кораблей, однако в наличии только 286. Аналогичная ситуация с эскадрильями: вместо необходимых 386 имеются лишь 312.