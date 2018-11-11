СМИ: в Германии раскрыт заговор военных

Федеральное управление уголовной полиции Германии раскрыло заговор немецких военных, которые планировали политические убийства. Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на материалы расследования.

В числе заговорщиков - военнослужащие бундесвера, бойцы спецназа и члены ассоциации элитных солдат. Участники заговора готовили "день икс", в который собранных в одном месте неугодных им политиков планировалось устранить.

У группы, состоящей из порядка 200 человек, были обнаружены секретные хранилища оружия и топлива. Также имелся осведомитель в военной контрразведке, который, как сообщается, всячески пытался помешать ходу расследования.