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Эксперт оценил заявление экс-главы штаба РВСН о "Периметре"
9 ноября 2018, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]
Член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский прокомментировал слова экс-начальника Главного штаба РВСН генерал-полковника Виктора Есина о бесполезности российского комплекса «Периметр».
Ранее генерал-полковник Виктор Есин, в 1994-1996 годах бывший начальником Главного штаба РВСН в интервью высказал опасение, что российская система автоматического массированного ядерного удара «Периметр», известная на Западе как «Мертвая рука», может потерять свою эффективность в случае выхода США из ДРСМД и размещении американских ракет средней дальности на территории Европы.
«Разве требуется ответ России в случае выхода США из договора? России не надо менять стратегию ядерного вооружения. Другое дело, если США решат развертывать наземные баллистические ракеты в Европе. Необходимо оценивать конкретную военную обстановку: на данный момент у США нет вооружения, попадающего под ДРСМД. Кода они создадут это оружие, можно будет говорить об изменении наших планов», - отметил Виктор Мураховский.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены выйти из ДРСМД и наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, «пока Россия и Китай не придут в себя», сообщает РИА Новости.
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