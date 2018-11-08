ВВС США испытали баллистическую ракету Minuteman III

Военно-воздушные силы США провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщило агентство Associated Press.

Пуск прошел поздно вечером во вторник, 6 ноября, с базы Ванденберг на юге американского штата Калифорния. При этом отмечается, что ракета не была оснащена боевой частью.

Межконтинентальные баллистические ракеты семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР, напоминает РИА Новости.