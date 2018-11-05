Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Макаров" взял курс в Средиземном море
5 ноября 2018, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]
Соединение ВМФ РФ в Средиземном море пополнит фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров». Корабль уже покинул порт Севастополя и взял курс на черноморские проливы, сообщили в пресс-службе ЧФ.
В рамках подготовки к средиземноморскому походу экипаж фрегата отработал плавание и маневрирование в районах интенсивного судоходства. В ходе учений также были выполнены артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям и применение в боевых условиях ракетного комплекса «Калибр-НК».
Сегодня «Адмирал Макаров» вышел из Севастополя и взял курс на пролив, ведущий в Средиземное море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.
Фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров» был спущен на воду в сентябре 2015 года. Корабль назван в честь вице-адмирала российского флота Степана Осиповича Макарова, сообщает РИА Новости.
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