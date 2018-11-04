В Норвегии в ходе учений НАТО пострадали четверо военных

Четверо шведских военнослужащих во время военных учений НАТО Trident Juncture в Норвегии в субботу получили травмы различной степени тяжести. Об этом сегодня сообщает агентство Belga.

Инцидент произошел в результате столкновения танка и автомобиля, в котором они передвигались. Пострадавшие были госпитализированы, солдатам оперативно оказана медицинская помощь.

Двое военнослужащих покинули медучреждение сразу после осмотра, еще двое остаются в госпитале под наблюдением врачей. Их жизни и здоровью в настоящий момент ничто не угрожает.