Трамп объявил о планах по увеличению ядерного арсенала США
22 октября 2018, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока "остальные не придут в себя". Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в понедельник.
Американский лидер предупредил, что Соединенные штаты Америки намерены наращивать свой арсенал ядерного оружия, в частности, для давления на Россию и Китай.
Дональд Трамп вновь подчеркнул, что, по его мнению, РФ нарушает договор о ракетах средней и малой дальности, от которого он пригрозил отказаться, передает агентство Reuters.
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