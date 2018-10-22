Трамп объявил о планах по увеличению ядерного арсенала США

Президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока "остальные не придут в себя". Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в понедельник.

Американский лидер предупредил, что Соединенные штаты Америки намерены наращивать свой арсенал ядерного оружия, в частности, для давления на Россию и Китай.

Дональд Трамп вновь подчеркнул, что, по его мнению, РФ нарушает договор о ракетах средней и малой дальности, от которого он пригрозил отказаться, передает агентство Reuters.