Россия и Монголия подписали программу военного сотрудничества‍

В четверг, 18 октября, в Улан-Баторе министерства обороны России и Монголии подписали долгосрочную программу военного сотрудничества, предусматривающую проведение совместных учений.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в столицу Монголии Улан-Батор сегодня утром. Это уже четвертая встреча главы Минобороны России с монгольским коллегой. Сергей Шойгу отметил, что российско-монгольские отношения имеют уже многолетнюю историю. По словам министра обороны, отношения двух стран развиваются последовательно как в экономической, так и в гуманитарной областях, и Россия и далее намерена расширять военно-техническое сотрудничество с Монголией.

Долгосрочную программу военного сотрудничества между Россией и Монголией подписали глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и его монгольский коллега Нямаагийн Энхболд. Документ, в частности, предусматривает проведение совместных военных учений и расширение сотрудничества в сфере военного образования. Сергей Шойгу также выразил благодарность монгольской стороне за активное участие в мероприятиях российского министерства обороны, сообщает РИА Новости.