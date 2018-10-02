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Шойгу отчитался о доставке комплексов С-300 в Сирию
2 октября 2018, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]
В ходе оперативного совещания, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, глава Министерства обороны Сергей Шойгу доложил его участникам о реализации поставки зенитного комплекса С-300.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы Росии Дмитрий Песков. По словам Шойгу, зенитные комплексы С-300 и другое оборудование для обеспечения безопасности доставлены в Сирию.
"Мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы. Добавили туда дополнительное оборудование", сообщил участникам Совета Безопасности министр обороны.
На вопрос главы государства о том, сколько времени уйдет на обучение расчетов и экипажей армии САР для работы на С-300, министр ответил по-военному коротко: "Три месяца".
По словам пресс-секретаря российского лидера, в ходе прошедшего совещания участники также обсудили текущие вопросы внутрироссийской повестки дня.
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