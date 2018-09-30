Российские ВКС примут на вооружение ракету «Бронебойщик»
30 сентября 2018, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]
Испытания новейшей ракеты «Бронебойщик», предназначенной для авиации, практически подошли к концу. Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.
По его словам, Министерство обороны Российской Федерации примет решение о закупке ракет для вооружения Воздушно-космических сил России после проверок в войсках.
«Полетные испытания уже завершились, сейчас идет документальное оформление. Мы надеемся, что окончательное решение будет в текущем году», - заявил он, передает РБК.
Кочкин отметил, что в случае положительного решения Минобороны РФ С-8ОФП «Бронебойщик» поступит в опытно-войсковую эксплуатацию ВКС РФ уже в следующем году.
Ракета предназначена для использования военными вертолетами и самолетами. Она способна поражать легкобронированную технику, а также корабли на расстояниях до 6 км.
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