Российские ВКС примут на вооружение ракету «Бронебойщик»

Испытания новейшей ракеты «Бронебойщик», предназначенной для авиации, практически подошли к концу. Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

По его словам, Министерство обороны Российской Федерации примет решение о закупке ракет для вооружения Воздушно-космических сил России после проверок в войсках.

«Полетные испытания уже завершились, сейчас идет документальное оформление. Мы надеемся, что окончательное решение будет в текущем году», - заявил он, передает РБК.

Кочкин отметил, что в случае положительного решения Минобороны РФ С-8ОФП «Бронебойщик» поступит в опытно-войсковую эксплуатацию ВКС РФ уже в следующем году.

Ракета предназначена для использования военными вертолетами и самолетами. Она способна поражать легкобронированную технику, а также корабли на расстояниях до 6 км.