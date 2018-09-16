Минобороны РФ намерено проводить масштабные учения каждые 5 лет‍

Масштабные маневры войск будут проводиться в Российской Федерации каждые пять лет. Об этом сообщил в воскресенье, 16 сентября, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, государственная программа вооружения рассчитана на 10 лет, но мероприятия, которые демонстрируют боеготовность армии, необходимо проводить чаще.

В интервью телеканалу «Россия 1» он заявил, что армии нужны промежуточные точки отсчета, чтобы «понимать и видеть, куда мы движемся, и все ли у нас здесь в порядке».

Напомним, на этой неделе в нашей стране прошли крупные стратегические маневры под названием «Восток-2018» с участием почти третьей части российской армии.