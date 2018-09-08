Во время пребывания на МКС Овчинин выйдет в открытый космос

Космонавт Алексей Овчинин во время своего пребывания на МКС выйдет в открытый космос, в том числе для решения задач, связанных с обнаружением отверстия в обшивке корабля "Союз".

Об этом заявил сам космонавт. По его словам, выход в космос уже запланирован, а целью данного мероприятия станет решение ряда задач, связанных с ремонтными работами.

К слову, частично он обусловлен недавним обнаружением трещины на борту "Союза". Напомним, ранее АН сообщали, что просверленное отверстие стало причиной разгерметизации.

Отвечая на вопрос журналистов, не боится ли космонавт лететь на Международную космическую станцию в свете недавнего инцидента, Овчинин ответил, что уверен в этом решении.

"Опасений лететь нет. «Союз» был, есть и будет самым надежным космическим кораблем", - сообщил он репортерам в ходе прошедшей пресс-конференции.