Опубликованы кадры совместных учений ВМФ и ВКС в Средиземном море

В Средиземном море завершаются первые в новейшей истории России масштабные совместные учения группировок Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, проходившие с 1 по 8 сентября.

В проходящих в Средиземном море учениях задействованы 26 кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Со стороны Воздушно-космических сил участвуют 34 самолета и вертолета. В ходе маневров были проведены практические ракетные стрельбы, сообщает телеканал «Звезда».

«Российские боевые корабли, в частности, крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Макаров», в ходе учений подтвердили свои боевые характеристики, заложенные при проектировании», - отметил руководящий маневрами главком ВМФ адмирал Владимир Королев.