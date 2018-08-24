Америка признала, что отстаёт от России в военной сфере
24 августа 2018, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]
Авторитетное американское издание The National Interest сделало вывод, что Российская Федерация опережает Соединённые Штаты в военной сфере по нескольким показателям.
Американские военные эксперты признали, что российская армия опережает армию США в кибервойнах, общевойсковом бою, а также в области создания сдерживающей «защитной сферы» при помощи дальнобойных ракетных систем, пишет «Ридус».
Бывшая сотрудница минобороны Соединённых Штатов Эвелин Фаркас отметила, что расходы на оборону у Москвы скромнее, однако они распределяются эффективнее. По мнению эксперта, в связи с тем, что Россия наращивает силы в системе ПВО, а также работает над крылатыми ракетами, Вашингтона могут ждать большие проблемы, пишет «Ura.ru».
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