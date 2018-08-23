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Эксперт раскритиковал слова о «землетрясении» в РФ из-за военного парада в Киеве
23 августа 2018, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин прокомментировал слова депутата Верховной рады Украины Олега Барна о «землетрясении» в Российской Федерации из-за военного парада на Украине.
По словам Анохина, такие заявления могут вызвать "землетрясение" в России только от хохота, передаёт RT. Он сообщил, что ни техники, ни организованности на Украине нет. Эксперт также подчеркнул, что подготовка к параду была сопряжена со скандалами. «То «Бук» врезался в бизнес-центр. То танк заглох во время тренировки, то ещё что-то. Поэтому серьёзно относиться ко всем этим заявлениям не стоит», - отметил Анохин. Он также подчеркнул, что оборонная промышленность Киева не способна на массовое производство, которое могло бы укрепить боеспособность страны.
Напомним, что ранее депутат Верховой рады Олег Барна заявил, что военный парад, который пройдет в Киеве в День независимости страны, вызовет "землетрясение в Кремле".
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