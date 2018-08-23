В России впервые приземлился военно-транспортный самолёт на шоссе

Начальник штаба материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил РФ генерал Алексей Кузьменков сообщил, что впервые в современной истории России состоялось приземление военно-транспортного самолета Ан-26 под Хабаровском на автотрассу.

В четверг, 23 августа, на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в рамках специальных учений МТО прошла посадка Ан-26, а также четырех штурмовиков Су-25СМ, сообщают РИА Новости. В учениях задействовано более 3 тысяч единиц техники и вооружения, а также около 36 тысяч человек личного состава.

«Предназначение транспортного самолета — обеспечить материально-техническую составляющую, это боеприпасы, продовольствие, а также эвакуация раненых», - сообщил Кузьменков. Он подчеркнул, что данный элемент посадки крайне сложен и в современной России ещё не выполнялся. «Все вопросы были отработаны: от обеспечения горючим до боеприпасов. Нормативы перекрыты в 2-2,5 раза», - сказал генерал. Однако он отметил, что на этом учения ещё не завершены.