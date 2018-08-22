В РФ приступили к разработкам нового противолодочного оружия

В Российской Федерации ведутся разработки новых образцов противолодочного оружия. Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

По его словам, данные образцы по своим характеристикам превосходят корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э", пишет РИА Новости.

Ранее разработчикам удалось увеличить эффективность поражения "Загона-2Э" в три раза, по сравнению с бомбой "Загон-1". Однако, как выяснилось, это не предел.

Противолодочная бомба "Загон-2" предназначена для поражения подлодок (в надводном, перископном и подводном положении), а также субмарин.

Новый боеприпас способен обнаруживать подводные лодки противника на расстоянии до 450 метров и поражать их на глубине до 600 метров.