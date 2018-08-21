Эксперт оценил перспективы создания в России самолёта с вертикальным взлётом

Заслуженный военный летчик Владимир Попов проанализировал перспективы создания нового российского самолета с вертикальным взлетом и посадкой, оценив их как актуальные и достижимые.

«В целях повышения обороноспособности нашего государства использовать самолеты с вертикальным взлетом и посадкой целесообразно. Тем более что у нас еще в СССР были хорошие заделы. Поэтому актуальность этого вопроса не уходила за пределы технического творчества и инженерной мысли современности», - отметил Владимир Попов.

В Советском Союзе был создан Як-141 – сверхзвуковой самолет с вертикальным взлетом и посадкой. Однако впоследствии эти разработки были переданы американцам. «Наверное, было еще не время для такого самолета», - отметил эксперт. Теперь же, считает Попов, Россия способна создать самолет с более высокими боевыми характеристиками, используя имеющийся опыт и новые материалы.

«Сегодня создать самолет вертикального взлета и посадки будет гораздо проще по материалам и автоматизированным системам управления, чем это было двадцать лет назад. Я думаю, это будет самая перспективная работа», - приводит RT мнение летчика.