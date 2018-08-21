Россия начала разработку нового самолёта с вертикальным взлетом и посадкой
21 августа 2018, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Минобороны России разрабатывает новый самолёт с вертикальным взлетом и посадкой. Работы будут завершены через 7-10 лет.
По словам Борисова, работа ведётся по поручению главнокомандующего, она также включена в государственную программу вооружения. «Сейчас ведутся работы над концептуальной моделью, прототипами. Безусловно, это будущее. Для всех типов авианесущих кораблей необходим будет новый парк летательных аппаратов», - сказал вице-премьер. Он также добавил, что используются высокие технологии, которые позволят обеспечить укороченные взлет и посадку, либо просто вертикальный взлет, передают РИА Новости.
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