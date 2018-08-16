В России представили бомбардировщик-ракетоносец Ту-22МЗМ

Сегодня в Казани был представлен модернизированный дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Военно-космические силы России получат эти самолеты в свое распоряжение уже в 2021 году.

Сегодня в Казани состоялась выкатка (передача на наземные и летные испытания) первого модернизированного Ту-22М3М. На церемонии присутствовали командующий дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш и другие официальные лица.

Со следующего года на Казанский авиастроительный завод начнут поступать строевые самолеты Ту-22М3 для их последующей глубокой модернизации. Ту-22М3 представляет собой дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец. Эти самолеты предназначены для уничтожения наземных и морских целей. Они способны действовать на больших, средних и малых высотах.

Модернизация предполагает установку на борт нового радиоэлектронного оборудования и новой информационно-управляющей системы. Первый вылет Ту-22М3М должен состояться в начале осени, сообщает РИА Новости.