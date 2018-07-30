Украинская армейская авиация провела учения на побережье Азовского моря

Подразделения армейской авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения в Азовском море вблизи Мариуполя «по отражению нападения вероятного противника». Об этом сообщил пресс-центр штаба «операции объединенных сил» (ООС) в понедельник.

Стало известно, что на прошлой неделе вблизи Мариуполя авиационные наводчики армейской авиации повышали подготовку в течение двух дней. Они наводили на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24.

Весной Вооруженные силы Украины также провели с подразделениями учения по вызову боевой авиации для оказания огневой поддержки в ходе боя с целью повышения слаженности при поддержке авиацией действий общевойсковых частей, передаёт ТАСС.