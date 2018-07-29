Путин на катере поприветствовал экипажи кораблей на параде в Петербурге

Глава российского государства Владимир Путин с борта катера поприветствовал экипажи кораблей, которые принимают участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Парад кораблей в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

На Кронштадтском рейде выстроились двенадцать кораблей, которые из-за своих габаритов не имеют возможности войти в акваторию Невы, где проходит основная часть парада. Российский президент прилетел в Кронштадт на вертолете.

Путин поприветствовал, в частности, экипажи малого ракетного корабля «Серпухов», корвета «Бойкий», большого противолодочного корабля «Североморск», большого десантного корабля «Иван Грен», судна связи «Иван Хурс», дизель-электрической подлодки «Владикавказ», а также головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков».

В праздничном параде в Петербурге принимают участие 4 тысячи военных и 39 боевых кораблей и судов.