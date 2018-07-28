Путин примет Главный военно-морской парад в Петербурге

Президент России Владимир Путин завтра, 29 июля, примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота, которые пройдут в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России Владимир Путин 29 июля в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота. Верховный главнокомандующий примет Главный военно-морской парад, который пройдет в акватории Невы», - говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

В этот же день президент России осмотрит новый многофункциональный корпус Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны РФ.

В завтрашнем Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге примут участие свыше 4 000 моряков, более 40 кораблей и катеров различных классов, а также группа морской авиации, сообщает РИА Новости.