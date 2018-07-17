В акватории Невы прошла ночная тренировка военно-морского парада

В Санкт-Петербурге в акватории Невы прошла первая ночная тренировка главного военно-морского парада. В ней приняли участие свыше двадцати боевых кораблей и катеров, сообщили в Минобороны.

«Свыше двадцати боевых кораблей и катеров приняли участие в первой тренировке главного военно-морского парада. Тренировка в акватории Невы прошла сегодня с 4.00 до 5.30 под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева», - рассказал представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

Впервые в тренировке принял участие малый ракетный корабль нового поколения «Ураган». Минно-тральные корабли, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера также прошли в парадном строю в составе тактических групп. Группа артиллерийских катеров Каспийской флотилии примет участие в демонстрации знамен прославленных соединений ВМФ.

Главный военно-морской парад, посвященный дню ВМФ России, пройдет в Санкт-Петербурге 29 июля, в воскресенье, сообщает РИА Новости.