В акватории Невы прошла ночная тренировка военно-морского парада
17 июля 2018, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге в акватории Невы прошла первая ночная тренировка главного военно-морского парада. В ней приняли участие свыше двадцати боевых кораблей и катеров, сообщили в Минобороны.
«Свыше двадцати боевых кораблей и катеров приняли участие в первой тренировке главного военно-морского парада. Тренировка в акватории Невы прошла сегодня с 4.00 до 5.30 под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева», - рассказал представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
Впервые в тренировке принял участие малый ракетный корабль нового поколения «Ураган». Минно-тральные корабли, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера также прошли в парадном строю в составе тактических групп. Группа артиллерийских катеров Каспийской флотилии примет участие в демонстрации знамен прославленных соединений ВМФ.
Главный военно-морской парад, посвященный дню ВМФ России, пройдет в Санкт-Петербурге 29 июля, в воскресенье, сообщает РИА Новости.
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