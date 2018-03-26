В ВДВ начались масштабные учения

Сегодня в Воздушно-десантных войсках стартовало дивизионное командно-штабное учение с подразделениями Тульского соединения (ВДВ). В учениях задействовано более 2000 военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники, а также около 30 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО военного округа, сообщили «АН» в пресс-службе министерства обороны России.

Масштабное учение ВДВ проводиться на местности с проведением практического десантирования боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления. Плановое мероприятие боевой подготовки ВДВ проводится на территории трех регионов России в Рязанской, Тульской и Московской областях. Основные силы десанта в ходе начавшихся учений до аэродромов и полигонов применения будут передвигаться на боевой и транспортной технике преимущественно по рокадным и полевым дорогам.

В ходе активной фазы учения подразделения десанта вместе с боевой техникой выдвинуться на аэродром погрузки, а затем проведут одновременное десантирование на две площадки приземления. При десантировании планируется провести выброску более 20 единиц боевой техники на бесплатформенных парашютных системах (ПБС). Десантирование личного состава с применением парашютных систем Д-10 и Арбалет будет осуществляться из самолетов ИЛ-76 и Ан-26. При отработке тактических действий на местности, подразделения десанта с воздуха будут прикрывать вертолеты армейской авиации Ми-24 и истребители Су-27 и Су-30.

На заключительном этапе учений, при реализации маневренных действий десантники проведут боевые стрельбы из всех видов штатного вооружения и боевых машин десанта БМД-2, БМД-4М и самоходно-артиллерийских орудий 2С-9 «Нона» на двух полигонах расположенных в Рязанской области.

Командно-штабное учение с участием подразделений Тульского соединения ВДВ продлиться до 30 марта 2018 года. Учение проводится под руководством начальника штаба – первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова.