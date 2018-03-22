Россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения

Названия очень удачные и подчеркивают сферу их применения, заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов. Выбраны названия для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и ядерной крылатой ракеты. Минобороны: Путин показал не все новое оружие России

Новый боевой лазерный комплекс получил название "Пересвет". Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа "Буревестник", и подводный беспилотник наречен "Посейдоном".

Отвечая на вопрос, когда новые названия будут официально приняты, Борисов в эфире телеканала "Россия 1" сказал: "будем считать, что сегодня в 20.00 это уже и состоялось".

Интернет-голосование проводилось на сайте Минобороны. За девять дней голосования поступило более 7,6 млн голосов за различные варианты названий. Всего было выдвинуто по 50 наиболее популярных наименований.