Россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения
22 марта 2018, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]
Названия очень удачные и подчеркивают сферу их применения, заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов. Выбраны названия для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и ядерной крылатой ракеты.
Новый боевой лазерный комплекс получил название "Пересвет". Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа "Буревестник", и подводный беспилотник наречен "Посейдоном".
Отвечая на вопрос, когда новые названия будут официально приняты, Борисов в эфире телеканала "Россия 1" сказал: "будем считать, что сегодня в 20.00 это уже и состоялось".
Интернет-голосование проводилось на сайте Минобороны. За девять дней голосования поступило более 7,6 млн голосов за различные варианты названий. Всего было выдвинуто по 50 наиболее популярных наименований.
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