Запасников призовут на военные сборы в 2018 году

Граждане России, которые находятся в запасе, в этом году будут обязаны пройти военные сборы сроком до двух месяцев. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС России, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», – говорится в указе.

Обеспечение выполнения мероприятий по проведению военных сборов возлагается на органы исполнительной власти субъектов РФ.

Стоит отметить, что указ не стал сюрпризом, поскольку такие документы глава государства подписывает каждый год. В 2017-м году Владимир Путин подписал аналогичный указ в апреле.