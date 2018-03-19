Запасников призовут на военные сборы в 2018 году
19 марта 2018, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]
Граждане России, которые находятся в запасе, в этом году будут обязаны пройти военные сборы сроком до двух месяцев. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС России, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», – говорится в указе.
Обеспечение выполнения мероприятий по проведению военных сборов возлагается на органы исполнительной власти субъектов РФ.
Стоит отметить, что указ не стал сюрпризом, поскольку такие документы глава государства подписывает каждый год. В 2017-м году Владимир Путин подписал аналогичный указ в апреле.
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