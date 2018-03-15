Минбороны РФ проводит отбор специалистов по искусственному интеллекту
15 марта 2018, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны РФ начало конкурсный отбор специалистов по искусственному интеллекту для участия в специальной конференции на международном военно-техническом форуме "Армия-2018".
В настоящее время ведется активный прием заявок по отбору участников, а также их предложений, связанных со специальной экспозицией "Инновационного клуба" Международного военно-технического форума. Главной темой экспозиции станет искусственный интеллект и различные сферы его применения: от национальной безопасности до промышленного производства. В оборонном ведомстве добавили, что также будут обсуждаться и такие сквозные технологии, как машинное зрение и сенсорика.
Искусственный интеллект применяется во многих сферах деятельности Вооруженных сил России, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения" в парке "Патриот". Начнем с того, что отдельные элементы искусственного интеллекта или системы интеллектуального управления в Вооруженных силах уже активно применяются, например, в беспилотных системах и робототехнике", — сказал Цаликов, передает РИА Новости.
Военным и гражданским учёным необходимо объединить усилия для разработки технологий искусственного интеллекта, развитие которых необходимо для парирования возможных угроз в области технологической и экономической безопасности России, говорится в обращении министра обороны Сергея Шойгу к участникам первой конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения".
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