Минбороны РФ проводит отбор специалистов по искусственному интеллекту

Министерство обороны РФ начало конкурсный отбор специалистов по искусственному интеллекту для участия в специальной конференции на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Чем опасен искусственный интеллект и стоит ли его бояться

В настоящее время ведется активный прием заявок по отбору участников, а также их предложений, связанных со специальной экспозицией "Инновационного клуба" Международного военно-технического форума. Главной темой экспозиции станет искусственный интеллект и различные сферы его применения: от национальной безопасности до промышленного производства. В оборонном ведомстве добавили, что также будут обсуждаться и такие сквозные технологии, как машинное зрение и сенсорика.

Искусственный интеллект применяется во многих сферах деятельности Вооруженных сил России, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения" в парке "Патриот". Начнем с того, что отдельные элементы искусственного интеллекта или системы интеллектуального управления в Вооруженных силах уже активно применяются, например, в беспилотных системах и робототехнике", — сказал Цаликов, передает РИА Новости.

Военным и гражданским учёным необходимо объединить усилия для разработки технологий искусственного интеллекта, развитие которых необходимо для парирования возможных угроз в области технологической и экономической безопасности России, говорится в обращении министра обороны Сергея Шойгу к участникам первой конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения".