Шойгу приказал разработать искусственный интеллект
14 марта 2018, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]
Военным и гражданским учёным необходимо объединить усилия для разработки технологий искусственного интеллекта, развитие которых необходимо для парирования возможных угроз в области технологической и экономической безопасности России, говорится в обращении министра обороны Сергея Шойгу к участникам первой конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения».
Конференция была организована на площадке Минобороны РФ по инициативе Российской академии наук при содействии Министерства образования и науки. Приветственное слово Шойгу передал участникам конференции заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
Теперь военным и гражданским учёным предстоит выработать предложения организационного характера, направленные на совместную работу научного сообщества, государства и предприятий промышленности, в том числе в интересах повышения обороноспособности России. В результате будут созданы оптимальные условия для разработки и широкого применения робототехники, беспилотных систем и комплексов, а также новых технологий с использованием искусственного интеллекта. Вместе с высококвалифицированными специалистами и учёными в работе конференции примет участие талантливая российская молодежь, в том числе молодые ученые, работающие в рамках Военного инновационного технополиса «ЭРА».
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