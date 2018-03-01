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Десантные корабли ВМС США вошли в Средиземное море

1 марта 2018, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]

Десантные корабли ВМС США вошли в Средиземное море

В акваторию Средиземного моря вошла группа кораблей ВМС США. Речь идет о десантном корабле Iwo Jima, десантно-вертолетном корабле-доке New York, десантном корабле-доке Oak Hill, а также корабле снабжения ВМС США William McLean.

Военный эксперт назвал настоящую причину появления кораблей США в Черном море

Военный эксперт назвал настоящую причину появления кораблей США в Черном море

В общей сложности на бортах корабельной группы ВМС США находятся более 3 тыс. морских пехотинцев. По последним данным, конечной целью этой корабельной группы является район Персидского залива – зона ответственности американского 5-го флота.

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Руководство Украины готовит демонтаж ДНР и ЛНР до выборов, которые должны состояться в республиках осенью текущего года. Такое мнение в разговоре с журналистами высказала российский сенатор Ольга Ковитиди.

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Российская пловчиха Юлия Ефимова была задержана полицией Лос-Анджелеса

Российская пловчиха Юлия Ефимова была задержана полицией Лос-Анджелеса

Полиция Лос-Анджелеса подтвердила факт задержания русской пловчихи, пятикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой. Инцидент произошел в полночь 30 декабря 2017 года.

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Бузовой не разрешили спеть в театре оперы и балета

Бузовой не разрешили спеть в театре оперы и балета

Недавно в Саратове должен был состояться концерт популярной певицы Ольги Бузовой, но он был отменен. Власти города не разрешили ведущей «Дома-2» выступить на сцене театра оперы и балета.

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Кто готовит ущербные экономические "Стратегии-2024"

Кто готовит ущербные экономические "Стратегии-2024"

Со стороны государства создание долгосрочных стратегий выглядит как попытка собрать лучшие умы страны, спросить совета, что делать дальше. План по стратегиям каждый раз спускают на три основных мозговых центра.

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Учеными найдена связь между запахами и политическими предпочтениями

Люди, которые слишком остро реагируют на естественные запахи, генерируемые человеческим телом, симпатизируют диктатуре. Такой неожиданный вывод сделали исследователи из Стокгольмского университета.

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Гастарбайтеры из Фороса избили главу главу ФМС Ялты

Гастарбайтеры из Фороса избили главу главу ФМС Ялты

Вечером, 27 февраля, во дворе собственного дома был избит начальник ФМС Ялты, сделавший замечание чересчур шумевшим соседям, которые, как выяснилось позже, оказались гастарбайтерами.

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В сети раскриковали пузатую фигуру Виктории Бони

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Модель, телеведущая Виктория Боня выложила в Инстаграм видеозапись, как она танцует в облегающем платье. И сама себя подставила. На 38-летнюю красавицу обрушились с критикой. Но она любит себя такой.

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В марте вступают в силу новые требования ПДД

В марте вступают в силу новые требования ПДД

С 18 марта в России вступают в силу новые требования ПДД. Водители, попавшие в ДТП ночью или просто остановившиеся на дороге, в обязательном порядке должны покидать транспортное средство в светоотражающем жилете.

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Наташа Фриске опубликовала пляжное фото

Наташа Фриске опубликовала пляжное фото

Сестра Жанны Фриске Наташа Фриске провела отпуск в Майами и выкладывала красивые фотографии с отдыха. Девушка выложила фото в купальнике на пляже. Подписчики заметили, что Наташа заметно похудела.

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Украинская армия дождалась окончания переговоров в Минске и атаковала ДНР

Украинская армия дождалась окончания переговоров в Минске и атаковала ДНР

Вооруженные силы Украины, дождавшись завершения мирных переговоров в Минске, атаковали территорию Донецкой народной республики. Об этом говорится в официальном сообщении, распространенном властями ДНР.

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Фонд кино подсчитал сборы российских фильмов за границей

Фонд кино подсчитал сборы российских фильмов за границей

В 2017 г. российские фильмы вне России посмотрело 10,7 млн зрителей, сборы достигли $44,3 млн, посчитал государственный Фонд кино. Данные собраны по прокату российских фильмов в 48 странах.

//В мире

Подготовка ополченцев ЛНР к вторжению украинской армии попала на видео

Подготовка ополченцев ЛНР к вторжению украинской армии попала на видео

В интернете появилось видео, на котором запечатлена подготовка ополченцев Луганской народной республики к вероятному вторжению Вооруженных сил Украины. Ролик снят на одном из участков фронта в Донбассе.

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Умер актер из сериала «Богатые тоже плачут»

Умер актер из сериала «Богатые тоже плачут»

В Мехико скончался известный мексиканский актер театра и кино Рохелио Герра. Артисту был 81 год. Национальная ассоциация исполнителей Мексики сообщила, что причиной смерти Рохелио Герра стала остановка сердца.

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СМИ нашли новый бизнес у Петра Порошенко в России

СМИ нашли новый бизнес у Петра Порошенко в России

Президент Украины Петр Порошенко владеет в России не только кондитерской фабрикой в Липецкой области, но и другими предприятиями. У Порошенко в России имеется завод по производству крахмала.

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Американская прокуратура обвинила россиянку Насырову в покушении на убийство

Американская прокуратура обвинила россиянку Насырову в покушении на убийство

В США прокуратура округа Квинс города Нью-Йорк предъявила россиянке Виктории Насыровой обвинения в покушении на убийство 35-летней местной жительницы. Насырова находится в нью-йоркской тюрьме Райкерс.

//Армия

Десантные корабли ВМС США вошли в Средиземное море

Десантные корабли ВМС США вошли в Средиземное море

В акваторию Средиземного моря вошла группа кораблей ВМС США. Речь идет о десантном корабле Iwo Jima, десантно-вертолетном корабле-доке New York, десантном корабле-доке Oak Hill, а также корабле снабжения ВМС США William McLean.

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Полиция Таиланда рассказала о новой вине Насти Рыбки и Алекса Лесли

Полиция Таиланда рассказала о новой вине Насти Рыбки и Алекса Лесли

«Секс-инструкторы» Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич (Алекс Лесли и Настя Рыбка) нанесли ущерб репутации Таиланда, заявил замглавы полицейской пресс-службы страны Критсана Паттаначароен.

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Эксперты назвали самую серьёзную угрозу для мирового бизнеса

Эксперты назвали самую серьёзную угрозу для мирового бизнеса

Международная консалтинговая компания опубликовала результаты исследования, в котором рассматривались риски для мирового бизнеса. В 2018 году больше всего аналитики обеспокоены угрозами со стороны киберпространства.

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Билл Гейтс обвинил технологию криптовалют в причастности к гибели людей

Билл Гейтс обвинил технологию криптовалют в причастности к гибели людей

Американский миллиардер Билл Гейтс, отвечая на вопросы пользователей в сети, заявил, что анонимность криптовалют не является достоинством и позволяет использовать их для нелегальных транзакций.

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Аваков рассказал, откуда у него появилась вилла в Италии

Аваков рассказал, откуда у него появилась вилла в Италии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что у его семьи имеется большая вилла в Италии. Украинские журналисты узнали о приобретении Аваковым большой виллы на побережье Средиземного моря.

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Стало известно, когда начнется "абсолютное перемирие" в Донбассе

Стало известно, когда начнется "абсолютное перемирие" в Донбассе

Участники Контактной группы по мирному разрешению конфликта в Донбассе провели переговоры и пришли к договоренности о сроках начала «абсолютного перемирия» на территории противостояния.

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У Эвелины Блёданс появилась новая любовь

У Эвелины Блёданс появилась новая любовь

Ещё недавно пережившая развод Эвелина Блёданс утверждала, что не готова к новым отношениям. Но московский бизнесмен Сергей Демчев смог найти подход к актрисе и подружился с ее младшим сыном Сёмой.

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России известно о планируемых провокациях против Сирии

России известно о планируемых провокациях против Сирии

Россия знает, что против Сирии готовятся провокации с использованием химического оружия. Виновным в химических терактах и человеческих жертвах потом будет выставлено сирийское правительство.

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Россия начинает экспорт питьевой воды в Китай

Россия начинает экспорт питьевой воды в Китай

О том, что наша страна может стать крупнейшим мировым экспортёром не только нефти, но и пресной воды, говорится давно. И вот сделаны первые шаги в этом направлении. Недавно на Камчатке прошли переговоры с инвесторами, готовыми вложиться в проект по доставке питьевой воды танкерами в Китай

//Спорт

Пелагея высказалась о поцелуе мужа-хоккеиста с неизвестной брюнеткой

Пелагея высказалась о поцелуе мужа-хоккеиста с неизвестной брюнеткой

Певица Пелагея сопровождала своего мужа Ивана Телегина, завоевавшего в составе команды хоккеистов золотые медали на Олимпиаде. А до этого в соцсетях поднялась шумиха вокруг снимка поцелуя.

//Говорят, что...

Американских снарядов на Донбассе хватило бы на неделю

Американских снарядов на Донбассе хватило бы на неделю

На днях был опубликован бюджетный запрос министерства обороны США на 2019 год. Из всех позиций наши СМИ больше всего взволновал рост закупок снарядов полевой артиллерии на 825%. Многие усмотрели в этом чуть ли не знак о скором начале войны

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Раскрыты планы Киева по ликвидации ДНР и ЛНР до выборов 2018 года

Раскрыты планы Киева по ликвидации ДНР и ЛНР до выборов 2018 года

Руководство Украины готовит демонтаж ДНР и ЛНР до выборов, которые должны состояться в республиках осенью текущего года. Такое мнение в разговоре с журналистами высказала российский сенатор Ольга Ковитиди.

//В мире

СМИ предсказали развал собравшейся воевать с Россией Швеции

СМИ предсказали развал собравшейся воевать с Россией Швеции

Власти Швеции в настоящее время активно готовятся к отражению «российской агрессии», игнорируя серьезные внутренние проблемы. Об этом говорится в статье, появившейся на страницах иностранной прессы.

//В мире

С официального сайта СБУ удалено видео об активизации «спецслужб России»

С официального сайта СБУ удалено видео об активизации «спецслужб России»

Видеохостинговая компания YouTube удалила с официальной страницы Службы безопасности Украины видеозапись об активизации «российских спецслужб». Об удаление этого ролика СБУ сообщила в Facebook.

//Культура

Мединский предложил продать или сдать в аренду все усадьбы России без музеев

Мединский предложил продать или сдать в аренду все усадьбы России без музеев

Министр культуры Владимир Мединский обеспокоен судьбой пустующих усадеб, которые находятся в собственности государства, и предложил передать усадьбы, на территории которых нет музеев, в частные руки.

//Общество

Планируется повышение цен на импортный алкоголь и табак

Планируется повышение цен на импортный алкоголь и табак

Правительство РФ опубликовало проект постановления о планируемом повышении стоимости акцизных марок, которое коснется импортного алкоголя и табачных изделий. Сейчас документ проходит этап обсуждения.

//Общество

Жителей России предупредили об опасности установки приложения для смартфонов

Жителей России предупредили об опасности установки приложения для смартфонов

Стало известно о том, что мобильные приложения, которые позволяют пользователям узнать, как они записаны в чужих телефонных книжках, не столь безопасны. Они угрожают сохранности личных данных.

//Происшествия

Российская пловчиха Юлия Ефимова была задержана полицией Лос-Анджелеса

Российская пловчиха Юлия Ефимова была задержана полицией Лос-Анджелеса

Полиция Лос-Анджелеса подтвердила факт задержания русской пловчихи, пятикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой. Инцидент произошел в полночь 30 декабря 2017 года.

//Шоу-бизнес

Бузовой не разрешили спеть в театре оперы и балета

Бузовой не разрешили спеть в театре оперы и балета

Недавно в Саратове должен был состояться концерт популярной певицы Ольги Бузовой, но он был отменен. Власти города не разрешили ведущей «Дома-2» выступить на сцене театра оперы и балета.

//Экономика

Кто готовит ущербные экономические "Стратегии-2024"

Кто готовит ущербные экономические "Стратегии-2024"

Со стороны государства создание долгосрочных стратегий выглядит как попытка собрать лучшие умы страны, спросить совета, что делать дальше. План по стратегиям каждый раз спускают на три основных мозговых центра.

//Общество

Куда летит «Мослифт»?

Куда летит «Мослифт»?

В журналистском расследовании подробно рассказывается о состояние дел в компании. За 12 месяцев было фактически разрушено все то хорошее, что создавалась сотрудниками «Мослифт» на протяжении шести с половиной десятилетий.

//Наука

Учеными найдена связь между запахами и политическими предпочтениями

Учеными найдена связь между запахами и политическими предпочтениями

Люди, которые слишком остро реагируют на естественные запахи, генерируемые человеческим телом, симпатизируют диктатуре. Такой неожиданный вывод сделали исследователи из Стокгольмского университета.

//Общество

Гастарбайтеры из Фороса избили главу главу ФМС Ялты

Гастарбайтеры из Фороса избили главу главу ФМС Ялты

Вечером, 27 февраля, во дворе собственного дома был избит начальник ФМС Ялты, сделавший замечание чересчур шумевшим соседям, которые, как выяснилось позже, оказались гастарбайтерами.

//Шоу-бизнес

В сети раскриковали пузатую фигуру Виктории Бони

В сети раскриковали пузатую фигуру Виктории Бони

Модель, телеведущая Виктория Боня выложила в Инстаграм видеозапись, как она танцует в облегающем платье. И сама себя подставила. На 38-летнюю красавицу обрушились с критикой. Но она любит себя такой.

//Общество

В марте вступают в силу новые требования ПДД

В марте вступают в силу новые требования ПДД

С 18 марта в России вступают в силу новые требования ПДД. Водители, попавшие в ДТП ночью или просто остановившиеся на дороге, в обязательном порядке должны покидать транспортное средство в светоотражающем жилете.

//Шоу-бизнес

Наташа Фриске опубликовала пляжное фото

Наташа Фриске опубликовала пляжное фото

Сестра Жанны Фриске Наташа Фриске провела отпуск в Майами и выкладывала красивые фотографии с отдыха. Девушка выложила фото в купальнике на пляже. Подписчики заметили, что Наташа заметно похудела.

//В мире

Украинская армия дождалась окончания переговоров в Минске и атаковала ДНР

Украинская армия дождалась окончания переговоров в Минске и атаковала ДНР

Вооруженные силы Украины, дождавшись завершения мирных переговоров в Минске, атаковали территорию Донецкой народной республики. Об этом говорится в официальном сообщении, распространенном властями ДНР.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Культура

Фонд кино подсчитал сборы российских фильмов за границей

Фонд кино подсчитал сборы российских фильмов за границей

В 2017 г. российские фильмы вне России посмотрело 10,7 млн зрителей, сборы достигли $44,3 млн, посчитал государственный Фонд кино. Данные собраны по прокату российских фильмов в 48 странах.

//В мире

Подготовка ополченцев ЛНР к вторжению украинской армии попала на видео

Подготовка ополченцев ЛНР к вторжению украинской армии попала на видео

В интернете появилось видео, на котором запечатлена подготовка ополченцев Луганской народной республики к вероятному вторжению Вооруженных сил Украины. Ролик снят на одном из участков фронта в Донбассе.

//Культура

Умер актер из сериала «Богатые тоже плачут»

Умер актер из сериала «Богатые тоже плачут»

В Мехико скончался известный мексиканский актер театра и кино Рохелио Герра. Артисту был 81 год. Национальная ассоциация исполнителей Мексики сообщила, что причиной смерти Рохелио Герра стала остановка сердца.

//В мире

СМИ нашли новый бизнес у Петра Порошенко в России

СМИ нашли новый бизнес у Петра Порошенко в России

Президент Украины Петр Порошенко владеет в России не только кондитерской фабрикой в Липецкой области, но и другими предприятиями. У Порошенко в России имеется завод по производству крахмала.

//В мире

Американская прокуратура обвинила россиянку Насырову в покушении на убийство

Американская прокуратура обвинила россиянку Насырову в покушении на убийство

В США прокуратура округа Квинс города Нью-Йорк предъявила россиянке Виктории Насыровой обвинения в покушении на убийство 35-летней местной жительницы. Насырова находится в нью-йоркской тюрьме Райкерс.

//Армия

Десантные корабли ВМС США вошли в Средиземное море

Десантные корабли ВМС США вошли в Средиземное море

В акваторию Средиземного моря вошла группа кораблей ВМС США. Речь идет о десантном корабле Iwo Jima, десантно-вертолетном корабле-доке New York, десантном корабле-доке Oak Hill, а также корабле снабжения ВМС США William McLean.

//Происшествия

Полиция Таиланда рассказала о новой вине Насти Рыбки и Алекса Лесли

Полиция Таиланда рассказала о новой вине Насти Рыбки и Алекса Лесли

«Секс-инструкторы» Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич (Алекс Лесли и Настя Рыбка) нанесли ущерб репутации Таиланда, заявил замглавы полицейской пресс-службы страны Критсана Паттаначароен.

//Экономика

Эксперты назвали самую серьёзную угрозу для мирового бизнеса

Эксперты назвали самую серьёзную угрозу для мирового бизнеса

Международная консалтинговая компания опубликовала результаты исследования, в котором рассматривались риски для мирового бизнеса. В 2018 году больше всего аналитики обеспокоены угрозами со стороны киберпространства.

//В мире

Билл Гейтс обвинил технологию криптовалют в причастности к гибели людей

Билл Гейтс обвинил технологию криптовалют в причастности к гибели людей

Американский миллиардер Билл Гейтс, отвечая на вопросы пользователей в сети, заявил, что анонимность криптовалют не является достоинством и позволяет использовать их для нелегальных транзакций.

//В мире

Аваков рассказал, откуда у него появилась вилла в Италии

Аваков рассказал, откуда у него появилась вилла в Италии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что у его семьи имеется большая вилла в Италии. Украинские журналисты узнали о приобретении Аваковым большой виллы на побережье Средиземного моря.

//В мире

Стало известно, когда начнется "абсолютное перемирие" в Донбассе

Стало известно, когда начнется "абсолютное перемирие" в Донбассе

Участники Контактной группы по мирному разрешению конфликта в Донбассе провели переговоры и пришли к договоренности о сроках начала «абсолютного перемирия» на территории противостояния.

//Шоу-бизнес

У Эвелины Блёданс появилась новая любовь

У Эвелины Блёданс появилась новая любовь

Ещё недавно пережившая развод Эвелина Блёданс утверждала, что не готова к новым отношениям. Но московский бизнесмен Сергей Демчев смог найти подход к актрисе и подружился с ее младшим сыном Сёмой.

//В мире

России известно о планируемых провокациях против Сирии

России известно о планируемых провокациях против Сирии

Россия знает, что против Сирии готовятся провокации с использованием химического оружия. Виновным в химических терактах и человеческих жертвах потом будет выставлено сирийское правительство.

//Говорят, что...

Россия начинает экспорт питьевой воды в Китай

Россия начинает экспорт питьевой воды в Китай

О том, что наша страна может стать крупнейшим мировым экспортёром не только нефти, но и пресной воды, говорится давно. И вот сделаны первые шаги в этом направлении. Недавно на Камчатке прошли переговоры с инвесторами, готовыми вложиться в проект по доставке питьевой воды танкерами в Китай

//Спорт

Пелагея высказалась о поцелуе мужа-хоккеиста с неизвестной брюнеткой

Пелагея высказалась о поцелуе мужа-хоккеиста с неизвестной брюнеткой

Певица Пелагея сопровождала своего мужа Ивана Телегина, завоевавшего в составе команды хоккеистов золотые медали на Олимпиаде. А до этого в соцсетях поднялась шумиха вокруг снимка поцелуя.

//Говорят, что...

Американских снарядов на Донбассе хватило бы на неделю

Американских снарядов на Донбассе хватило бы на неделю

На днях был опубликован бюджетный запрос министерства обороны США на 2019 год. Из всех позиций наши СМИ больше всего взволновал рост закупок снарядов полевой артиллерии на 825%. Многие усмотрели в этом чуть ли не знак о скором начале войны

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