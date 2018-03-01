Десантные корабли ВМС США вошли в Средиземное море

В акваторию Средиземного моря вошла группа кораблей ВМС США. Речь идет о десантном корабле Iwo Jima, десантно-вертолетном корабле-доке New York, десантном корабле-доке Oak Hill, а также корабле снабжения ВМС США William McLean. Военный эксперт назвал настоящую причину появления кораблей США в Черном море

В общей сложности на бортах корабельной группы ВМС США находятся более 3 тыс. морских пехотинцев. По последним данным, конечной целью этой корабельной группы является район Персидского залива – зона ответственности американского 5-го флота.