Десантные корабли ВМС США вошли в Средиземное море
1 марта 2018, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]
В акваторию Средиземного моря вошла группа кораблей ВМС США. Речь идет о десантном корабле Iwo Jima, десантно-вертолетном корабле-доке New York, десантном корабле-доке Oak Hill, а также корабле снабжения ВМС США William McLean.
В общей сложности на бортах корабельной группы ВМС США находятся более 3 тыс. морских пехотинцев. По последним данным, конечной целью этой корабельной группы является район Персидского залива – зона ответственности американского 5-го флота.
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