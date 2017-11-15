В Госдуме предложили включить мед в рацион военнослужащих

Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Александр Шерин предложили Минобороны РФ включить мед в рацион военнослужащих. Соответствующий запрос парламентарии направили в адрес министра обороны России Сергея Шойгу, сообщает портал "Москва 24".



"В общем и целом мед обладает колоссальным количеством преимуществ в сравнении с другими высококалорийными продуктами, а его постоянное потребление повышает активность организма и устойчивость к инфекциям, – заявил Сухарев. Парламентарий также отметил, что пчеловодство обладает высокой значимостью в таких вопросах, как реализация политики импортозамещения и обеспечение занятости населения.



Ранее пчеловоды сообщали о том, что на российском рынке в 2017 году может возникнуть дефицит меда. Ненастная погода во многих областях привела к тому, что насекомые не смогли собирать нектар и формировать запасы в своих ульях. Общий спад производства сладости прогнозировался на уровне 50 процентов.



Как заявляли производители, многие хозяйства откажутся от сбора продукта, чтобы дать колониям возможность перезимовать, питаясь собственным продуктом вместо сиропа.



