Минобороны опровергло пленение российских военнослужащих в Сирии

В Министерстве обороны опровергли информацию о гибели или пленении российских военнослужащих в Сирии боевиками ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России).

Ранее ИА «Амак» сообщило, что двое российских военнослужащих были захвачены террористами в провинции Дейр-эз-Зор, а один солдат убит в ходе боев за поселок Шуля.

«Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению», — заявил ТАСС Представитель российской авиабазы Хмеймим.

Последний раз о гибели российского военного в Сирии Минобороны сообщало 24 сентября. Тогда в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела со стороны террористов погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов, возглавлявший группу российских военных советников. РИА Новости назвало причиной гибели российского генерала утечку информации.



