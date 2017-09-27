Росгвардия объяснила закупку хрустальных погон

Ранее «Аргументы недели» сообщали о планах Росгвардии закупить хрустальные погоны для высшего командования. В ведомстве объяснили необычный заказ давними воинскими традициями Российской империи.

На сайте Госзакупок 27 сентября появился необычный лот: заказ на производство 104 пар хрустальных погон для высшего командного состава Росгвардии, пишут «Известия».

Стоимость заказа - 582,4 тыс. рублей. В Росгвардии пояснили, что хрустальные погоны - традиционный и памятный подарок высшим офицерам, большинство из которых отдали служению Отечеству более 30 лет. Вручение таких погон – давняя воинская традиция, сказали в ведомстве.

Военный историк, автор книг по истории холодного оружия и военного мундира в российской армии Владимир Глазков поясняет: «В российской императорской армии никогда не делали погоны из хрусталя. Похоже, что речь идет о памятных «погончиках» из серебра, - диаметром до 5 см. Их действительно заказывали те, кто служил, скажем, в одном полку или дарили высшему командованию. Носить погончики полагалось строго под кителем, не напоказ».