Подлодка российского Черноморского флота «Великий Новгород» 22 сентября нанесла удар ракетами «Калибр» по укрепрайону террористов «Джебхат-ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии.

Запущенные с российской подлодки «Калибры» уничтожили объекты террористов, которые готовили плацдарм для захвата военнослужащих в Хаме, сообщает РИА Новости.

Ракетный запуск был произведен субмариной из подводного положения. Ракеты уничтожили опорные пункты боевиков, их склады и бронетехнику, а также большое количество живой силы террористов. Дальность ракетного удара достигала 300 километров, но все намеченные объекты были уничтожены.